Ловчев: "Терек" будет претендовать на места в еврокубках

Известный специалист Евгений Ловчев считает закономерным лидерство «Терека» в чемпионате России после восьми туров.

«Тем, кто считает „Терек“ выскочкой, опираясь только на состав, в котором, конечно, не сыскать равных по звучности имён составу зенитовскому, советую посмотреть результаты последних туров: Грозный обыграл последовательно „Динамо“, „Спартак“, „Рубин“, „Зенит“. Повторяю – не взял очки в этих встречах, а все их выиграл! Для меня очевидно, что „Терек“ в этом году будет претендовать на места в еврокубках», — рассказал Ловчев «Советскому спорту».