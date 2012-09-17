Видеоповторы голов в матче "Атлетико" — "Райо Вальекано"

Представляем вашему вниманию видеоповтор гола в матче 4-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» дома обыграл «Райо Вальекано» со счётом 4:3.
Чемпионат Испании
Ла лига. 4-й тур
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