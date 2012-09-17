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Видеоповторы голов в матче "Атлетико" — "Райо Вальекано"

Видеоповторы голов в матче "Атлетико" — "Райо Вальекано"
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Представляем вашему вниманию видеоповтор гола в матче 4-го тура чемпионата Испании, в котором «Атлетико» дома обыграл «Райо Вальекано» со счётом 4:3.

Чемпионат Испании

Ла лига. 4-й тур

Испания - Примера . 4-й тур
16 сентября 2012, воскресенье. 23:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Окончен
4 : 3
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Суарес – 29'     2:0 Коке – 49'     3:0 Туран – 51'     4:0 Фалькао – 56'     4:1 Делибашич – 82'     4:2 Делибашич – 85'     4:3 Баптистау – 89'    

По результатам поиска видео, находящегося в открытом доступе на сайтах компаний, предоставляющих услуги видеохостинга, были найдены следующие ссылки:

http://www.dailymotion.com/video/xtngfa

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