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Видеоповтор гола в матче "Нанси" — "Марсель"

Видеоповтор гола в матче "Нанси" — "Марсель"
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Представляем вашему вниманию видеоповтор гола в матче 5-го тура чемпионата Франции, в котором «Марсель» на выезде обыграл «Нанси» со счётом 1:0.

Чемпионат Франции.

Лига 1. 5-й тур

Франция - Лига 1. 5-й тур
16 сентября 2012, воскресенье. 23:00 МСК
Нанси
Нанси
Окончен
0 : 1
Марсель
Марсель
0:1 Айю – 53'

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