Видеоповтор гола в матче "Нанси" — "Марсель"

Представляем вашему вниманию видеоповтор гола в матче 5-го тура чемпионата Франции, в котором «Марсель» на выезде обыграл «Нанси» со счётом 1:0.
Чемпионат Франции.
Лига 1. 5-й тур
По результатам поиска видео, находящегося в открытом доступе на сайтах компаний, предоставляющих услуги видеохостинга, были найдены следующие ссылки:
http://rutube.ru/video/99c0d1d98ca0839eae930d2334785772
http://videa.hu/videok/sport/6tX34bp6oEAwhNu9
Администрация проекта «Чемпионат.com» не несёт ответственности за содержание видео, взятого из сервисов обмена, показа и трансляции видео. Указанные файлы не размещаются на сайте «Чемпионат.com» и могут быть найдены в свободном доступе на других интернет-сайтах. Мы не гарантируем качества трансляции и не несём ответственности за действия пользователей на предлагаемых сайтах. Использование данных файлов производится на собственный риск посетителей. Авторские права на использование данного видео в Интернете принадлежат пользователям или владельцам сайтов сервисов обмена, показа и трансляций видео в соответствии с пользовательским соглашением.
- 5 апреля 2023
-
11:13
-
11:11
-
11:03
-
10:59
-
10:51
-
10:50
-
10:35
-
10:34
-
10:15
-
10:08
-
09:59
-
09:58
-
09:45
-
09:45
-
09:32
-
09:20
-
08:56
-
08:40
-
08:30
-
08:07
-
07:06
-
04:09
-
03:56
-
03:41
-
03:34
-
03:26
-
02:56
-
02:55
-
02:51
-
01:59
-
01:54
-
01:47
-
01:35
-
00:56
-
00:54