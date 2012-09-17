Видеоповтор гола в матче "Нанси" — "Марсель"

Представляем вашему вниманию видеоповтор гола в матче 5-го тура чемпионата Франции, в котором «Марсель» на выезде обыграл «Нанси» со счётом 1:0.

Чемпионат Франции.

Лига 1. 5-й тур

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