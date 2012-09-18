Тарханов: думаю, что Суазо уже не поможет "Динамо"

Заслуженный тренер России, бывший главный тренер подмосковного клуба «Химки» Александр Тарханов прокомментировал информацию о том, что 32-летний гондурасский нападающий Давид Суазо может на правах свободного агента перейти в московское «Динамо».

«Думаю, что Суазо уже не поможет „Динамо“. Если бы бело-голубые брали форварда из „Интера“, то было бы другое дело. А так футболиста берут из скромной „Катании“. Несмотря на высокий уровень серии А в целом, „Динамо“ нужны более квалифицированные футболисты. Спору нет, Давид — хороший футболист, но его главным козырем была скорость. А она с годами оставляет футболистов.

Вообще мне непонятна политика „Динамо“. Клуб отдаёт в аренду молодого и перспективного Фёдора Смолова, а потом принимается изучать свободных агентов на вторичном трансферном рынке», — цитирует Тарханова газета «Известия».