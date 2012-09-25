Фатуллаев: за счёт чего можно пройти "Рубин"? Только благодаря огромному желанию

Полузащитник красноярского «Енисея» Азим Фатуллаев в преддверии матча 1/16 финала Кубка России с казанским «Рубином», который состоится 26 сентября в Красноярске, рассказал, что игроки его команды полны решимости проявить себя в предстоящей игре.

«Все в команде понимают, что совсем недавно „Рубин“ удачно сыграл в Лиге Европы с топ-клубом. Победил в последнем туре в Премьер-Лиге. Это будет очень тяжёлый матч, к которому в Красноярске будет повышенное внимание, запланирована прямая трансляция по федеральному каналу. На стадион придёт большое количество болельщиков. Настрой у нас положительный, ребята все хотят себя проявить, в том числе и я. Остаётся только выходить и играть.

За счёт чего можно пройти „Рубин“? Только благодаря огромному желанию, в мастерстве, естественно, казанцы нас превосходят, но с боевым настроем можно играть с любой командой, даже такой, как „Рубин“, — это очень дисциплинированная команда, играющая со всеми с одинаковой самоотдачей. Для них нет разницы: клуб ФНЛ, Премьер-Лиги, либо тот же миланский „Интер“. Оборона и средняя линия очень сильные, будет непросто с ними играть», — цитирует Фатуллаева «Спорт-экспресс».