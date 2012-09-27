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Розыгрыш пакета для посещения матча Лиги чемпионов "Реал" — "Боруссия"

Розыгрыш пакета для посещения матча Лиги чемпионов "Реал" — "Боруссия"
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Компания bwin разыграет пакет для посещения матча группового этапа Лиги чемпионов между мадридским «Реалом» и дортмундской «Боруссией», который состоится 6 ноября. В пакет входит: два билета на матч, оплата расходов на поездку и оплата проживания.

Чтобы принять участие — необходимо: новым клиентам зарегистрироваться здесь, сделать ставки на сумму 10 EUR до 8 октября. Призовой розыгрыш, в котором будет выявлен обладатель пакета, состоится 10 октября.

Дополнительная информация доступна по данной ссылке: Розыгрыш пакета для посещения матча Лиги чемпионов «Реал» — «Боруссия».

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