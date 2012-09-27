Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Ираком и Японией

Полузащитник мадридского «Реала» Кака вызван в сборную Бразилии впервые после чемпионата мира — 2010. Главный тренер пентакампеонов огласил список из 24 игроков, приглашённых на товарищеские матчи со сборными Ирака и Японии, которые состоятся 11 и 16 октября соответственно. Отметим, что под знамёна национальной команды вызван и полузащитник «Днепра» Жулиано.

Вратари: Диего Алвес («Валенсия», Испания), Джефферсон («Ботафого»), Виктор («Атлетико Минейро»);

Защитники: Дани Алвес, Адриано (оба — «Барселона», Испания), Марсело («Реал», Испания), Алекс Сандро («Порту», Португалия), Тьяго Силва («Пари Сен-Жермен», Франция), Давид Луис («Челси», Англия), Леандро Кастан («Рома», Италия), Деде («Васко да Гама»);

Полузащитники: Кака («Реал», Испания), Паулиньо («Коринтианс»), Сандро («Тоттенхэм», Англия), Оскар, Рамирес (оба — «Челси», Англия), Лукас («Сан-Пауло»), Жулиано («Днепр», Украина), Тиаго Невес («Флуминенсе»), Фернандо («Гремио»);

Нападающие: Неймар («Сантос»), Халк («Зенит», Россия), Леандро Дамиан («Интернасьонал»).