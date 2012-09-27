Жулиано вызван в сборную Бразилии на матчи с Ираком и Японией

Полузащитник мадридского «Реала» Кака вызван в сборную Бразилии впервые после чемпионата мира — 2010. Главный тренер пентакампеонов огласил список из 24 игроков, приглашённых на товарищеские матчи со сборными Ирака и Японии, которые состоятся 11 и 16 октября соответственно. Отметим, что под знамёна национальной команды вызван и полузащитник «Днепра» Жулиано.
Вратари: Диего Алвес («Валенсия», Испания), Джефферсон («Ботафого»), Виктор («Атлетико Минейро»);
Защитники: Дани Алвес, Адриано (оба — «Барселона», Испания), Марсело («Реал», Испания), Алекс Сандро («Порту», Португалия), Тьяго Силва («Пари Сен-Жермен», Франция), Давид Луис («Челси», Англия), Леандро Кастан («Рома», Италия), Деде («Васко да Гама»);
Полузащитники: Кака («Реал», Испания), Паулиньо («Коринтианс»), Сандро («Тоттенхэм», Англия), Оскар, Рамирес (оба — «Челси», Англия), Лукас («Сан-Пауло»), Жулиано («Днепр», Украина), Тиаго Невес («Флуминенсе»), Фернандо («Гремио»);
Нападающие: Неймар («Сантос»), Халк («Зенит», Россия), Леандро Дамиан («Интернасьонал»).
- 19 июля 2022
-
01:03
-
00:52
-
00:24
-
00:15
-
00:06
-
00:04
-
00:02
- 18 июля 2022
-
23:27
-
23:25
-
23:25
-
23:14
-
23:10
-
23:07
-
23:00
-
22:48
-
22:40
-
22:33
-
22:33
-
22:21
-
22:16
-
22:12
-
22:11
-
22:05
-
21:57
-
21:52
-
21:49
-
21:41
-
21:40
-
21:29
-
21:21
-
21:11
-
21:05
-
21:03
-
20:57
-
20:55