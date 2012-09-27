Саранск и Ярославль не примут матчи чемпионата мира — 2018
ФИФА утвердила список российских городов, которые примут матчи чемпионата мира — 2018. Матчи турнира пройдут в 11 городах на 12 стадионах (в Москве игры примут два стадиона).
По информации «Советского спорта», в окончательный список городов вошли: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи и Екатеринбург. Таким образом, из списка исключены Саранск и Ярославль.
Что касается московских стадионов, то матчи первенства мира точно примут «Лужники», а вот второй столичной ареной с большей вероятностью станет стадион «Спартак», сообщает издание.
Рекомендуем вам
- 22 апреля 2021
-
14:54
-
14:34
-
14:33
-
14:18
-
14:05
-
13:44
-
13:38
-
13:37
-
13:35
-
13:30
-
13:26
-
13:26
-
13:05
-
13:00
-
12:55
-
12:46
-
12:35
-
12:32
-
12:24
-
12:22
-
12:20
-
12:12
-
11:50
-
11:38
-
11:33
-
11:24
-
11:11
-
10:55
-
10:42
-
10:37
-
10:21
-
10:10
-
09:58
-
09:48
-
09:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам