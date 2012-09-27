Саранск и Ярославль не примут матчи чемпионата мира — 2018

ФИФА утвердила список российских городов, которые примут матчи чемпионата мира — 2018. Матчи турнира пройдут в 11 городах на 12 стадионах (в Москве игры примут два стадиона).

По информации «Советского спорта», в окончательный список городов вошли: Москва, Санкт-Петербург, Калининград, Нижний Новгород, Казань, Самара, Волгоград, Ростов-на-Дону, Краснодар, Сочи и Екатеринбург. Таким образом, из списка исключены Саранск и Ярославль.

Что касается московских стадионов, то матчи первенства мира точно примут «Лужники», а вот второй столичной ареной с большей вероятностью станет стадион «Спартак», сообщает издание.