Бердыев: потеря концентрации обернулась голом

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев на пресс-конференции после домашнего поражения со счётом 0:1 от пермского «Амкара» в рамках 11-го тура российской Премьер-Лиги посетовал на потерю концентрации, которая обернулась пропущенным голом.

«Потеря концентрации обернулась голом. Дорого нам обошлось. Потом уже много сил приложили. Игра показала, что потом, когда уже пропустили, задвигались все. По движению претензий ни к кому нет. Замены усилили игру. С первых минут так надо было. Навесы с флангов были. Насыщенная оборона не позволяла делать передачи. И выход Давыдова с этим связан», — передаёт слова Бердыева корреспондент «Чемпионат.сom».