Ярошенко: теперь все голы за "Ильичёвец" буду посвящать дочке

Хавбек «Ильичёвца» Константин Ярошенко прокомментировал предстоящий матч премьер-лиги с «Шахтёом», пообещав все голы в ближайшем будущем посвящать новорожденной дочери.

«Если я буду играть и смогу забить, то обязательно посвящу гол дочке. Теперь все голы буду посвящать только ей! В игре с „Черноморцем“ команда меня поздравила, когда забили гол и показали, будто они качают младенца. У нас дружная команда, и всегда такой была.

Настрой, как всегда: выйти на поле, собраться и сыграть достойно. Мы понимаем, с кем придётся играть – с „Шахтёром“, чемпионом Украины», — цитирует Ярошенко сайт «Террикон».