Мхитарян: "Шахтёр" в Лондоне покажет всё, на что способен
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Полузащитник донецкого «Шахтёра» Генрих Мхитарян прокомментировал предстоящий выездной матч Лиги чемпионов против лондонского «Челси».
«Будем показывать на поле всё, на что способны. И если получится достичь положительного результата, тогда и будем лидерами. В таких матчах чувствуешь, что ошибаться тебе нельзя. Нужно быть более сконцентрированным и сосредоточенным.
»Челси", я уверен, провёл глубокий анализ нашей игры, ещё лучше изучил нас. Нам предстоит очень сложный матч", — сказал Генрих клубной пресс-службе.
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