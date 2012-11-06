Мхитарян: "Шахтёр" в Лондоне покажет всё, на что способен

Полузащитник донецкого «Шахтёра» Генрих Мхитарян прокомментировал предстоящий выездной матч Лиги чемпионов против лондонского «Челси».

«Будем показывать на поле всё, на что способны. И если получится достичь положительного результата, тогда и будем лидерами. В таких матчах чувствуешь, что ошибаться тебе нельзя. Нужно быть более сконцентрированным и сосредоточенным.

»Челси", я уверен, провёл глубокий анализ нашей игры, ещё лучше изучил нас. Нам предстоит очень сложный матч", — сказал Генрих клубной пресс-службе.