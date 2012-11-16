Вратарь "Алании" Гудиев: играть в "Арсенале" — мечта с детства

17-летний вратарь Виталий Гудиев, сыгравший в нынешнем сезоне в двух матчах владикавказской «Алании», рассказал о своих вратарских предпочтениях, а также признался, что мечтает играть за лондонский «Арсенал».

«Мой кумир — Буффон. Нравится каждое его действие, каждое движение. Каких-то любимых приёмов в моём арсенале нет. Конечно, красиво смотрится удар скорпиона знаменитого колумбийского голкипера Игиты, но самое главное – защитить ворота. Как говорит Александр Аркадьевич Яновский, важно оказаться в нужном месте в нужный момент. Другими словами – читать игру, тогда и прыгать придётся меньше.

Мечтаю сыграть на „Эмирейтс“ в Лондоне. За „Арсенал“ болею с детства, нравится стиль команды Венгера. Играть в „Арсенале“ — мечта с детства. Раньше бредил тетрадями с фотографиями знаменитых футболистов. Сейчас начал коллекционировать экипировку. Мне посчастливилось раздобыть перчатку Чеха. Мы с „Академией“ отправились в Москву на матч „Спартака“ и „Челси“. После игры Чех кинул перчатку на трибуны, и она оказалась у меня. Храню её дома в надёжном месте.

Недавно попросил свитер у Малафеева. А перчатки Хомича у меня украли. Мы ездили на турнир в Сочи и сдали вещи в прачечную. На следующий день их не оказалось. На перчатках была вышита фамилия — „Хомич“. Видимо, прачки оказались болельщицами „Алании“ и персональными поклонницами Димы.

Звёздная болезнь мне не грозит. Пока никто не делал замечания. Я остаюсь таким же человеком, как до дебюта в „Алании“. И соблазны не страшны. Развлечения подождут, пока не закончу карьеру», — приводятся слова Гудиева на официальном сайте «Алании».