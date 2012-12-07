Заммер: не исключаю новых приобретений для "Баварии" зимой

Спортивный директор мюнхенской «Баварии» Маттиас Заммер считает вполне возможным приобретение новых футболистов во время зимнего трансферного окна, сообщает немецкая пресса.

Заммер полагает, что состав команды Юппа Хайнкеса можно усилить.

«До Рождества есть несколько игр, в которых нам нужно выступить удачно. А затем уже откроется зимнее трансферное окно. В данный момент в нашем клубе никто не обсуждает эту тему, однако приобретение новых футболистов исключить я не могу», — заявил Заммер.

Напомним, «Бавария» единолично возглавляет турнирную таблицу, завоевав по итогам 15 туров 38 очков.