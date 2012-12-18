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Месси, Хави и Пуйоль продлили контракты с "Барселоной"

Месси, Хави и Пуйоль продлили контракты с "Барселоной"
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Лидеры каталонской «Барселоны» продлили свои контракты с клубом. Речь идёт о Лионеле Месси, Хави Эрнандесе и Карлесе Пуйоле.

Контракт Месси был рассчитан до 30 июня 2016 года, и футболист продлил его до 30 июня 2018 года. Хави, контракт которого был рассчитан до 30 июня 2014 года, воспользовался специальной опцией в соглашении и продлил его до 30 июня 2016 года. Пуйоль также будет игроком «Барселоны» до 30 июня 2016 года, а предыдущий его контракт должен был закончиться 30 июня 2013 года.

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