Крыжанац: "Юве" — фаворит только на бумаге

Защитник «Зенита» Ивица Крыжанац в преддверии матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против туринского «Ювентуса» выразил уверенность, что его команда способна добиться положительного результата.

«Ювентус» — фаворит на бумаге, но дома стены не всегда помогают. Ведь от туринцев все — и специалисты, и болельщики — будут ждать победы, и это наверняка будет сковывать хозяев. Мы же можем играть в своё удовольствие и показать свой фирменный футбол, который приносил нам результат. Практически уверен, что на своём поле итальянцы сразу пойдут вперёд и постараются забить на первых минутах, чтобы в дальнейшем контролировать игру. Поэтому надо быть особо внимательными в начале матча плюс уделить внимание опеке форвардов «Ювентуса”, — приводит слова Крыжанаца издание “Спорт день за днём”.