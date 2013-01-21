Шааф: в первом тайме "Вердер" многое делал хорошо

Главный тренер бременского «Вердера» Томас Шааф был очень расстроен после домашнего матча 18-го тура национального первенства с дортмундской «Боруссией», сообщает немецкая пресса.

Хозяева поля капитулировали со счётом 0:5.

«После третьего гола соперника, забитого во втором тайме, мы перестали сопротивляться. „Боруссия“ способна играть очень хорошо, и в матче с нами она это наглядно продемонстрировала. А в первой половине моя команда многое делала неплохо, просто не удалось поразить ворота соперника», — заявил Шааф.