Cкелотто: всегда хотел оказаться в "Интере"

23-летний полузащитник Эсекьель Скелотто, перешедший в январское трансферное окно из «Аталанты» в «Интер», рассказал, как его приняли в миланском клубе.

«Я всегда хотел оказаться в „Интере“, хотя во время переговоров были некоторые сложности. Наконец я здесь и сейчас чувствую себя так, будто нахожусь здесь долгое время, потому что мои товарищи по команде и тренеры очень хорошо относятся ко мне. Очень доволен своим решением. Я уже говорил с главным тренером, он объяснил, что хочет от меня, а я постараюсь оправдать доверие», — признался итальянец аргентинского происхождения.