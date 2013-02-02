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Cкелотто: всегда хотел оказаться в "Интере"

Cкелотто: всегда хотел оказаться в "Интере"
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23-летний полузащитник Эсекьель Скелотто, перешедший в январское трансферное окно из «Аталанты» в «Интер», рассказал, как его приняли в миланском клубе.

«Я всегда хотел оказаться в „Интере“, хотя во время переговоров были некоторые сложности. Наконец я здесь и сейчас чувствую себя так, будто нахожусь здесь долгое время, потому что мои товарищи по команде и тренеры очень хорошо относятся ко мне. Очень доволен своим решением. Я уже говорил с главным тренером, он объяснил, что хочет от меня, а я постараюсь оправдать доверие», — признался итальянец аргентинского происхождения.

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