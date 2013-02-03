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Видеоповторы голов в матче "Аяччо" – "Лион"

Видеоповторы голов в матче "Аяччо" – "Лион"
Футбол / Франция 0

Представляем вашему вниманию видеоповторы голов в матче 23-го тура чемпионата Франции, в котором «Аяччо» дома обыграл «Лион» со счётом 3:1.

Чемпионат Франции

Лига 1. 23-й тур

Франция - Лига 1. 23-й тур
03 февраля 2013, воскресенье. 17:00 МСК
Аяччо
Аяччо
Окончен
3 : 1
Лион
Лион
0:1 Ляказетт – 53'   1:1 Бельгазуани – 57'   2:1 Муту – 65'   3:1 Муту – 90+2' (пен)
Удаления: нет / Ловрен – 90'

По результатам поиска видео, находящегося в открытом доступе на сайтах компаний, предоставляющих услуги видеохостинга, были найдены следующие ссылки:

http://rutube.ru/video/39fb7b1ec66694f5c4a96989de8ad69a

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