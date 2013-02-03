Видеоповторы голов в матче "Аяччо" – "Лион"

Представляем вашему вниманию видеоповторы голов в матче 23-го тура чемпионата Франции, в котором «Аяччо» дома обыграл «Лион» со счётом 3:1.

Чемпионат Франции

Лига 1. 23-й тур

По результатам поиска видео, находящегося в открытом доступе на сайтах компаний, предоставляющих услуги видеохостинга, были найдены следующие ссылки:

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