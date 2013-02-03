Видеоповторы голов в матче "Аяччо" – "Лион"

Представляем вашему вниманию видеоповторы голов в матче 23-го тура чемпионата Франции, в котором «Аяччо» дома обыграл «Лион» со счётом 3:1.
Чемпионат Франции
Лига 1. 23-й тур
По результатам поиска видео, находящегося в открытом доступе на сайтах компаний, предоставляющих услуги видеохостинга, были найдены следующие ссылки:
http://rutube.ru/video/39fb7b1ec66694f5c4a96989de8ad69a
Администрация проекта «Чемпионат.com» не несёт ответственности за содержание видео, взятого из сервисов обмена, показа и трансляции видео. Указанные файлы не размещаются на сайте «Чемпионат.com» и могут быть найдены в свободном доступе на других интернет-сайтах. Мы не гарантируем качества трансляции и не несём ответственности за действия пользователей на предлагаемых сайтах. Использование данных файлов производится на собственный риск посетителей. Авторские права на использование данного видео в Интернете принадлежат пользователям или владельцам сайтов сервисов обмена, показа и трансляций видео в соответствии с пользовательским соглашением.
- 21 декабря 2019
-
10:40
-
10:27
-
10:17
-
10:01
-
09:54
-
09:31
-
09:26
-
08:45
-
08:29
-
04:12
-
02:41
-
02:17
-
01:51
-
01:33
-
00:58
-
00:56
-
00:44
-
00:24
-
00:14
-
00:00
- 20 декабря 2019
-
23:48
-
23:43
-
23:17
-
23:09
-
23:01
-
22:49
-
22:39
-
22:18
-
22:01
-
21:54
-
21:36
-
21:18
-
21:11
-
20:51
-
20:35