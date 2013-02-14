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Виллаш-Боаш заявил, что "Тоттенхэм" продаст одного из центральных защитников

Виллаш-Боаш заявил, что "Тоттенхэм" продаст одного из центральных защитников
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Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Андре Виллаш-Боаш рассказал о том, что клуб продаст одного из центральных защитников после завершения нынешнего сезона. Сейчас за место в составе «шпор» на этой позиции бьются Ян Вертонген, Майкл Доусон, Юнес Кабул, Стивен Колкер и Вильям Галлас.

«Это тяжёлый выбор, но следующий сезон мы с пятью центральными защитниками не начнём. Сейчас наши центральные защитники — смесь опыта и молодости, но придётся с кем-то расстаться», — сказал португальский специалист.

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