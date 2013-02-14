"Шахтёр" купил у "Браги" Исмаили за € 4 млн
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14 февраля донецкий «Шахтёр» оформил контракт с бразильским защитником Исмаили сроком на пять лет. За переход этого игрока португальская «Брага» получила € 4 млн, сообщает официальный сайт «горняков».
Ранее Исмаили выступал за такие клубы, как «Деспортиво», «Сан-Бенту» (оба – Бразилия), «Эшторил», «Ольяненсе», «Брагу» (все – Португалия). В чемпионатах Португалии бразилец провёл 54 матча, в которых трижды поражал ворота соперника.
Исмаили
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