Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

"Шахтёр" купил у "Браги" Исмаили за € 4 млн

"Шахтёр" купил у "Браги" Исмаили за € 4 млн
Комментарии

14 февраля донецкий «Шахтёр» оформил контракт с бразильским защитником Исмаили сроком на пять лет. За переход этого игрока португальская «Брага» получила € 4 млн, сообщает официальный сайт «горняков».

Ранее Исмаили выступал за такие клубы, как «Деспортиво», «Сан-Бенту» (оба – Бразилия), «Эшторил», «Ольяненсе», «Брагу» (все – Португалия). В чемпионатах Португалии бразилец провёл 54 матча, в которых трижды поражал ворота соперника.

Исмаили

Исмаили

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022