Морозов: "Боруссия" ехала в Донецк и думала, что выиграет 3:0

Бывший игрок луганской «Зари» Сергей Морозов прокомментировал матч 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким «Шахтёром» и дортмундской «Боруссией», который закончился со счётом 2:2.

«Конечно, лучше было бы сыграть вничью 0:0 или 1:1, но тот результат, который мы имеем, он вполне адекватный. К следующему матчу надо подготовиться ещё лучше.

Хюбшман был не в форме. Чигринский только-только начал набирать форму. У Ракицкого перед игрой были проблемы… Поэтому можно говорить, что у „Шахтёра“ ещё есть потенциал. А „Боруссия“, мне показалось, ехала в Донецк и думала, что выиграет 3:0», — сказал Морозов в эфире телеканала «Футбол».