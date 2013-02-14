Морозов: "Боруссия" ехала в Донецк и думала, что выиграет 3:0
Бывший игрок луганской «Зари» Сергей Морозов прокомментировал матч 1/8 финала Лиги чемпионов между донецким «Шахтёром» и дортмундской «Боруссией», который закончился со счётом 2:2.
«Конечно, лучше было бы сыграть вничью 0:0 или 1:1, но тот результат, который мы имеем, он вполне адекватный. К следующему матчу надо подготовиться ещё лучше.
Хюбшман был не в форме. Чигринский только-только начал набирать форму. У Ракицкого перед игрой были проблемы… Поэтому можно говорить, что у „Шахтёра“ ещё есть потенциал. А „Боруссия“, мне показалось, ехала в Донецк и думала, что выиграет 3:0», — сказал Морозов в эфире телеканала «Футбол».
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