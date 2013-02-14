Сборные Сербии и Хорватии останутся без поддержки фанатов в очных гостевых играх

Футбольный союз Сербии и хорватский футбольный союз выпустили совместное заявление относительно матчей между национальными командами двух стран в рамках отборочного турнира чемпионата мира 22 марта и 6 сентября нынешнего года. В совместном пресс-релизе говорится, что выездные сектора на обоих матчах организованы не будут.

Такое решение принято в целях соблюдения безопасности, федерации основывались на рекомендации ФИФА. Таким образом, сборные двух стран останутся без поддержки своих фанатов в очных гостевых играх.