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Сборные Сербии и Хорватии останутся без поддержки фанатов в очных гостевых играх

ЧМ-2018 - финальный раунд
ЧМ-2018 - финальный раунд
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  • Даты проведения:
    14.06.2018—15.07.2018
  • Категория:
    Сборные
  • Участники:
    32
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Сборные Сербии и Хорватии останутся без поддержки фанатов в очных гостевых играх
Футбол / Чемпионат мира 2018 0

Футбольный союз Сербии и хорватский футбольный союз выпустили совместное заявление относительно матчей между национальными командами двух стран в рамках отборочного турнира чемпионата мира 22 марта и 6 сентября нынешнего года. В совместном пресс-релизе говорится, что выездные сектора на обоих матчах организованы не будут.

Такое решение принято в целях соблюдения безопасности, федерации основывались на рекомендации ФИФА. Таким образом, сборные двух стран останутся без поддержки своих фанатов в очных гостевых играх.

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