Панюков: пока не думаю о возможности перехода в "Зенит"

Нападающий московского «Динамо» Андрей Панюков, арендованный до конца сезона «Химками», в интервью официальному сайту подмосковного клуба рассказал о возможности перехода в питерский «Зенит» после завершения нынешнего сезона.

«На самом деле переговоры „Зенит“ начал гораздо раньше. Но „Динамо“ решило не спешить в этом вопросе. Что я думаю об этом? Да я пока об этом даже не думаю! Принадлежу „Динамо“, сейчас в аренде в „Химках“, и мне здесь надо доказывать свою состоятельность», — сказал футболист.