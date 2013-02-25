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Панюков: пока не думаю о возможности перехода в "Зенит"

Панюков: пока не думаю о возможности перехода в "Зенит"
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Нападающий московского «Динамо» Андрей Панюков, арендованный до конца сезона «Химками», в интервью официальному сайту подмосковного клуба рассказал о возможности перехода в питерский «Зенит» после завершения нынешнего сезона.

«На самом деле переговоры „Зенит“ начал гораздо раньше. Но „Динамо“ решило не спешить в этом вопросе. Что я думаю об этом? Да я пока об этом даже не думаю! Принадлежу „Динамо“, сейчас в аренде в „Химках“, и мне здесь надо доказывать свою состоятельность», — сказал футболист.

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