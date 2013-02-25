Анонс 12-го тура студлиги "Шахтёра"

Официальный сайт «Шахтёра» опубликовал анонс 12-го тура Студенческой лиги, которая проходит под эгидой клуба. Центральной встречей тура станет матч во вторник, в котором ДЮИ сыграет против ДонГУУ. «Юристы» в прошлом году уже обыгрывали действующего чемпиона в конце первого этапа, поэтому поединок обещает быть интересным.

В среду ДонНАСА попытается зацепиться за очки с ДонНУЭТ. Для выхода в восьмерку лучших «строителям» достаточно набрать один балл в оставшихся играх. Такая же ситуация и у студентов ДонНУ. Футболисты национального университета в этом туре будут стараться остановить лидера первенства — ДГИЗФВиС.

Расписание матчей 12-го тура:

25 февраля

ДонНТУ – ДонИЖТ, манеж ДонНТУ – 15:00

26 февраля

ДИПТ – ДААТ, СК «Текстильщик» – 15:30

ДЮИ – ДонГУУ, СК «Текстильщик» – 16:30

27 февраля

ДонНАСА – ДонНУЭТ, СК «Текстильщик» – 16:30

28 февраля

«Интеллект» – ДПТ, СК «Текстильщик» – 14:30

ДГИЗФВиС – ДонНУ, СК «Текстильщик» – 15:30

ДонНМУ – ДТПА, СК «Текстильщик» – 16:30.