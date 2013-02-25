Анонс 12-го тура студлиги "Шахтёра"

Официальный сайт «Шахтёра» опубликовал анонс 12-го тура Студенческой лиги, которая проходит под эгидой клуба. Центральной встречей тура станет матч во вторник, в котором ДЮИ сыграет против ДонГУУ. «Юристы» в прошлом году уже обыгрывали действующего чемпиона в конце первого этапа, поэтому поединок обещает быть интересным.
В среду ДонНАСА попытается зацепиться за очки с ДонНУЭТ. Для выхода в восьмерку лучших «строителям» достаточно набрать один балл в оставшихся играх. Такая же ситуация и у студентов ДонНУ. Футболисты национального университета в этом туре будут стараться остановить лидера первенства — ДГИЗФВиС.
Расписание матчей 12-го тура:
25 февраля
ДонНТУ – ДонИЖТ, манеж ДонНТУ – 15:00
26 февраля
ДИПТ – ДААТ, СК «Текстильщик» – 15:30
ДЮИ – ДонГУУ, СК «Текстильщик» – 16:30
27 февраля
ДонНАСА – ДонНУЭТ, СК «Текстильщик» – 16:30
28 февраля
«Интеллект» – ДПТ, СК «Текстильщик» – 14:30
ДГИЗФВиС – ДонНУ, СК «Текстильщик» – 15:30
ДонНМУ – ДТПА, СК «Текстильщик» – 16:30.
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