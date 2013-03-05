Болельщики белградских клубов «Партизан» и «Црвена Звезда» могут приехать в Загреб на матч отборочного турнира чемпионата мира между сборными Хорватии и Сербии, сообщают хорватские СМИ. Напомним, ранее футбольные союзы двух стран договорились о том, что гостевые секторы на оба матча отборочного турнира останутся закрытыми во избежание столкновений между фанатами.

Тем не менее один из лидеров болельщиков «Партизана», имя которого не называется, заявил хорватским журналистам, что нет силы, которая смогла бы запретить фанатам из Сербии попасть в Загреб. Сообщается также, что сборную Сербии в гостевом матче с Хорватией могут поддержать российские фанаты. Пресс-служба хорватского футбольного союза выступила с новым заявлением, в котором объяснила, что болельщики на трибуны стадиона «Максимир» будут допускаться лишь при наличии паспорта гражданина Хорватии.