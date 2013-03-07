Давид Луис: "Челси" нацелен на победу в Лиге Европы

Защитник английского «Челси» Давид Луис в преддверии первого матча 1/8 финала с румынским «Стяуа», который пройдёт сегодня в Бухаресте, заявил, что лондонцы нацелены на победу в этом турнире.

«Это отличный шанс выиграть ещё один европейский трофей. В прошлом году мы победили в Лиге чемпионов, что всех без исключения очень порадовало. Но мы хотим как можно больше титулов, ведь так и должны мыслить все в большом клубе. Завтра нам предоставляется возможность добиться результата в первой встрече, но мы нацелены на долгосрочную перспективу, на победу в Лиге Европы.

Важно показать, что премьер-лига действительно лучшая лига в мире, и у нас есть прекрасный шанс это доказать», — цитирует бразильца официальный сайт синих.