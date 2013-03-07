Давид Луис: "Челси" нацелен на победу в Лиге Европы
Поделиться
Защитник английского «Челси» Давид Луис в преддверии первого матча 1/8 финала с румынским «Стяуа», который пройдёт сегодня в Бухаресте, заявил, что лондонцы нацелены на победу в этом турнире.
«Это отличный шанс выиграть ещё один европейский трофей. В прошлом году мы победили в Лиге чемпионов, что всех без исключения очень порадовало. Но мы хотим как можно больше титулов, ведь так и должны мыслить все в большом клубе. Завтра нам предоставляется возможность добиться результата в первой встрече, но мы нацелены на долгосрочную перспективу, на победу в Лиге Европы.
Важно показать, что премьер-лига действительно лучшая лига в мире, и у нас есть прекрасный шанс это доказать», — цитирует бразильца официальный сайт синих.
Комментарии
- 18 марта 2023
-
06:26
-
06:15
-
05:56
-
05:30
-
05:24
-
04:55
-
04:53
-
04:06
-
03:53
-
03:52
-
03:51
-
03:21
-
03:10
-
02:58
-
02:50
-
02:47
-
02:44
-
02:18
-
01:56
-
01:52
-
01:47
-
00:53
-
00:47
-
00:23
-
00:08
-
00:02
- 17 марта 2023
-
23:58
-
23:48
-
23:39
-
23:22
-
23:16
-
23:07
-
22:58
-
22:55
-
22:48
Партнерский контент