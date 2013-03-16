Аллегри: сейчас я расслаблен, счастлив и верю в то, что делаю

Главный тренер «Милана» Массимилиано Аллегри на пресс-конференции в преддверии домашнего матча 29-го тура серии A против «Палермо» рассказал, как относится к многочисленным слухам относительно своего будущего, а также поведал о целях россонери на остаток сезона после вылета из Лиги чемпионов.

«У меня контракт с „Миланом“ до 2014 года. Рад, что президент продемонстрировал веру в меня, но хорошо понимаю, что всё в футболе зависит только от результатов. Сейчас я расслаблен, счастлив и верю в то, что делаю.

Будут ли ближайшие два месяцам самыми трудными в „Милане“? Ничего не может быть хуже, чем наши первые три месяца (cмеётся).

Конечно, мы были разочарованы, когда возвращались домой из Барселоны, но команда сосредоточена на попадании в Лигу чемпионов напрямую или через квалификацию.

Сделать это будет нелегко, так как есть шесть команд — включаю в этот список и „Рому“, — участвующих в гонке за второе и третье места», — отметил тренер.