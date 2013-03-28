Черышев намерен выучить гимн России и спеть его на Евро-2013
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Полузащитник второй команды мадридского «Реала» и молодёжной сборной России Денис Черышев пообещал выучить гимн Российской Федерации к старту чемпионата Европы-2013 среди молодёжных команд.
«Обещаю, буду учить гимн России, чтобы смог его спеть на чемпионате Европы-2013», — написал 22-летний футболист 28 марта в своём «твиттере».
Напомним, чемпионат Европы пройдёт с 5 по 18 июня в Израиле. Соперниками команды Николая Писарева на групповом этапе станут сборные Испании, Нидерландов и Германии.
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