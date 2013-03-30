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Кураньи: контракт с "Динамо" действует ещё два года, и я планирую его отработать

Кураньи: контракт с "Динамо" действует ещё два года, и я планирую его отработать
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Немецкий нападающий «Динамо» Кевин Кураньи заявил, что он не воспринимает всерьёз информацию, появившуюся в некоторых российских СМИ, по поводу того, что московский клуб расстанется с ним, чтобы разгрузить зарплатную ведомость, передаёт корреспондент «Чемпионат.com» Михаил Тяпков.

«У меня ещё два года действует контракт с „Динамо“, и я планирую его отработать. Думаю, если бы со мной решили расстаться, я узнал бы об этом раньше прессы, поэтому серьёзно к этим разговорам не отношусь», — сказал Кураньи после домашнего матча с «Ростовом», в котором он стал автором единственного гола.

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