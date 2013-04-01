Исполком РФС сократят до 23 членов

5 апреля на заседании исполкома Российского футбольного союза (РФС) будут приняты изменения в действующий устав РФС. В частности, по информации «Советского спорта», со следующего года количество членов исполкома РФС будет сокращено до 23.

В нынешнем уставе говорится, что исполком состоит из 33 членов. В изменённом документе – всего 23. Это президент РФС, первый вице-президент, четыре вице-президента (ранее – пять) и 17 иных членов (ранее – 26).

В данный момент в исполкоме заседают не 33, а 28 членов, и до следующих выборов – в 2014 году – это число сохранится. Со следующего же года вступают в силу новые правила.