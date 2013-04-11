Гецко: понравилось "Динамо", обидно за "Арсенал"

Бывший форвард сборной Украины Иван Гецко ответил на вопрос о том, что его порадовало, а что огорчило в весенней части сезона премьер-лиги Украины. Эксперту понравилась игра «Динамо», а огорчили его обстоятельства, сложившиеся в «Таврии» и «Арсенале».

«Не сказал бы, что меня что-то сильно порадовало. Так, во многих матчах на результаты команд повлиял судейский фактор. Понравилось „Динамо“, которое сумело прибавить по сравнению с осенней частью чемпионата, видно, что в команде ведётся определённая работа — киевляне неплохо выглядели в матче с „Шахтёром“, но определяющим был опыт горняков. Обидно за те команды, которые ещё вчера защищали честь страны на международной арене, а уже сегодня оказались в незавидном положении. В первую очередь я имею в виду „Карпаты“ — болельщики не видят той игры, которой ждут. Лихорадит и „Таврию“ — команду, которая вместо того, чтобы бороться за еврокубки, оказалась в зоне риска.

Очевидно, сказывается сорванная подготовка к чемпионату и запрет на приобретение игроков. Обидно за „Арсенал“, который раньше мог противостоять любому сопернику, а сегодня его судьба непонятна. Всё это не красит украинский футбол, в котором происходит примерно то же, что и в целом по стране. Надежда умирает последней — верю, что всё наладится», — цитирует Гецко «Спорт-экспресс в Украине».