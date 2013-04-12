Ковалевски: лидер "Спартака" не играет
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Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной Польши Войцех Ковалевски поддержал украинского вратаря Андрея Диканя, который лишился места в стартовом составе красно-белых.
«Я не могу понять, что ещё необходимо сделать Диканю, чтобы убедить тренерский штаб в его необходимости для команды?! Ведь Андрей – не молодой игрок, попавший только вчера в основную команду из дубля! И тренеры с руководством должны это понимать, ведь у них не играет лидер „Спартака“. Я уверен, что Дикань должен остаться в команде и на будущий сезон», — цитирует Ковалевски «Спорт-экспресс».
В турнирной таблице российской Премьер-Лиги на данный момент «Спартак» занимает седьмое место, имея в своём активе 37 очков после 23 матчей.
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