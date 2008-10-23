Дзагоев: первый гол — мой самый красивый в составе ЦСКА

Автор дубля в ворота испанского «Депортиво» Алан Дзагоев поделился впечатлениями от уверенной победы ЦСКА со счётом 3:0.

«Не скажу, что победа далась нам легко. Хорошо, что уже в самом начале матча мы повели со счётом 2:0. Но затем соперники доставили нам немало неприятностей. Они играли в типичный испанский футбол. Что касается моих голов, то во втором из них бесспорна заслуга Вагнера. А эпизоде с первым взятием ворот мне удалось хорошо закрутить мяч. Думаю, это — мой лучший гол за ЦСКА», — передаёт слова Дзагоева корреспондент «Чемпионат.ру» Денис Целых.