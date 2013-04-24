"Левски" оштрафован за использование болельщиками нацистских символов

Руководство болгарского «Левски» вынуждено будет выплатить € 19 173 за использование болельщиками команды свастики и баннера, прославляющего Адольфа Гитлера, сообщает местная пресса. Инцидент произошёл 20 апреля, в день рождения немецкого диктатора, когда «Левски» играл выездной матч с «Литексом» в Ловече. Дисциплинарный комитет болгарского футбольного союза в своём заявлении отметил, что если ответственные за пронос нацистских символов будут найдены, то им грозит запрет на посещение стадионов страны до двух лет.