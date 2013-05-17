Коноплянка включён УЕФА в восьмёрку лучших дарований Лиги Европы

После завершения розыгрыша Лиги Европы официальный сайт УЕФА (в алфавитном порядке) назвал восьмёрку молодых футболистов, наиболее ярко проявивших себя в этом сезоне.

В число «звездочек» вошел представитель «Днепра», 23-летний Евгений Коноплянка.

В рейтинге молодых звёзд Коноплянка составил компанию Раулю Бобадильи («Янг Бойз»), Александару Драговичу («Базель»), Виктору Мозесу («Челси»), Мохамеду Салаху («Базель»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Салиху Учану («Фенербахче») и Йелле Воссену («Генк»).

В 10 матча нынешнего розыгрыша Лиги Европы полузащитник «Днепра» Евгений Коноплянка забил три гола.