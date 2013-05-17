Коноплянка включён УЕФА в восьмёрку лучших дарований Лиги Европы
Поделиться
После завершения розыгрыша Лиги Европы официальный сайт УЕФА (в алфавитном порядке) назвал восьмёрку молодых футболистов, наиболее ярко проявивших себя в этом сезоне.
В число «звездочек» вошел представитель «Днепра», 23-летний Евгений Коноплянка.
В рейтинге молодых звёзд Коноплянка составил компанию Раулю Бобадильи («Янг Бойз»), Александару Драговичу («Базель»), Виктору Мозесу («Челси»), Мохамеду Салаху («Базель»), Эдуардо Сальвио («Бенфика»), Салиху Учану («Фенербахче») и Йелле Воссену («Генк»).
В 10 матча нынешнего розыгрыша Лиги Европы полузащитник «Днепра» Евгений Коноплянка забил три гола.
Комментарии
- 16 ноября 2023
-
23:20
-
23:16
-
22:58
-
22:49
-
22:36
-
22:32
-
22:29
-
22:20
-
22:12
-
21:58
-
21:58
-
21:54
-
21:54
-
21:50
-
21:49
-
21:46
-
21:36
-
21:33
-
21:29
-
21:22
-
21:20
-
21:18
-
21:15
-
21:11
-
21:03
-
20:49
-
20:45
-
20:41
-
20:38
-
20:23
-
20:20
-
20:20
-
20:12
-
20:07
-
20:06
Партнерский контент