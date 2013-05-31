Матч сборных Бразилии и Англии может быть отменён из соображений безопасности

Товарищеский матч между сборными Бразилии и Англии, который должен состояться 2 июня на стадионе «Марио Филью — Маракана», может быть отменён по решению суда, сообщает бразильская пресса. Местный депутат подал в суд на организационный комитет с претензией, что строительные работы, которые продолжаются вокруг стадиона, могут стать угрозой для безопасности болельщиков. В то же время организаторы матча уверяют, что все требования сторон по безопасности соблюдены. Официальной информации об отмене матча пока нет.

Стадион «Маракана» был реконструирован специально для проведения ЧМ-2014 и Кубка Конфедераций — 2013. Арена вмещает 95000 зрителей, а на матч Бразилии и Англии уже продано 70000 билетов.