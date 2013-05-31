Воробьёв: возможно, "Стратегии развития футбола" не хватает изящества

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв рассказал, как создавался документ «Стратегия развития футбола до 2020 года», и заявил, что в его создании участвовал представитель ФИФА.

«Почему „Стратегия“ написана сложным языком? Возможно, документу действительно не хватает изящества, стилистики и литературной обработки. С другой стороны, большинство стратегий, в том числе серьёзных, государственных, выдержано именно в таком ключе. Мы старались не выбиться из общего ряда.

Мы работали в контакте с главным стратегом ФИФА, ирландцем. Он показывал много различных стратегий — европейских, арабских, азиатских. Некоторые весёлые, с картинками. Но в России, что поделать, другие стандарты», — цитирует Воробьёва «Спорт-экспресс».