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Воробьёв: возможно, "Стратегии развития футбола" не хватает изящества

Воробьёв: возможно, "Стратегии развития футбола" не хватает изящества
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Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Анатолий Воробьёв рассказал, как создавался документ «Стратегия развития футбола до 2020 года», и заявил, что в его создании участвовал представитель ФИФА.

«Почему „Стратегия“ написана сложным языком? Возможно, документу действительно не хватает изящества, стилистики и литературной обработки. С другой стороны, большинство стратегий, в том числе серьёзных, государственных, выдержано именно в таком ключе. Мы старались не выбиться из общего ряда.

Мы работали в контакте с главным стратегом ФИФА, ирландцем. Он показывал много различных стратегий — европейских, арабских, азиатских. Некоторые весёлые, с картинками. Но в России, что поделать, другие стандарты», — цитирует Воробьёва «Спорт-экспресс».

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