Маркевич: радоваться покупке Моледо будем тогда, когда подпишем контракт

Главный тренер харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич дал понять, что рассчитывает вскоре заполучить в свою команду бразильского защитника «Интернасьонала» Родриго Моледо.

«Моледо, несомненно, находится в поле нашего зрения, он быстрый, ловкий, опытный футболист. Но радоваться покупке можно будет только после подписания контракта», — цитирует Маркевича издание «Сегодня».

Напомним, ранее «Чемпионат.com» сообщал о прибытии игрока в Харьков для заключения соглашения с «Металлистом».