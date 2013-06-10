Маркевич: радоваться покупке Моледо будем тогда, когда подпишем контракт
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Главный тренер харьковского «Металлиста» Мирон Маркевич дал понять, что рассчитывает вскоре заполучить в свою команду бразильского защитника «Интернасьонала» Родриго Моледо.
«Моледо, несомненно, находится в поле нашего зрения, он быстрый, ловкий, опытный футболист. Но радоваться покупке можно будет только после подписания контракта», — цитирует Маркевича издание «Сегодня».
Напомним, ранее «Чемпионат.com» сообщал о прибытии игрока в Харьков для заключения соглашения с «Металлистом».
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