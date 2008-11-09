Муту вернётся в строй к матчу против "Удинезе"
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Нападающий «Фиорентины» Адриан Муту может сыграть в матче 13-го тура итальянской серии А против «Удинезе», сообщает интернет-издание Goal. Напомним, в матче Лиги чемпионов против «Баварии» румын повредил приводящую мышцу. Сейчас он проходит курс реабилитации в одной из флорентийских клиник и, по заверению медиков, уже в ближайшее время возобновит тренировки.
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