Муту вернётся в строй к матчу против "Удинезе"

Нападающий «Фиорентины» Адриан Муту может сыграть в матче 13-го тура итальянской серии А против «Удинезе», сообщает интернет-издание Goal. Напомним, в матче Лиги чемпионов против «Баварии» румын повредил приводящую мышцу. Сейчас он проходит курс реабилитации в одной из флорентийских клиник и, по заверению медиков, уже в ближайшее время возобновит тренировки.