"Урал" — ЦСКА: наилучшие шансы забить — у Вагнера Лава
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17 июля на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге состоится матч первого тура российской Премьер-Лиги между местным «Уралом» и московским ЦСКА. «Чемпионат.com» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — ЦСКА.
Букмекеры видят ЦСКА явным фаворитом предстоящей встречи. Коэффициент на победу «армейцев» составляет 1.37, на ничью — 4.5, а с каждого рубля, поставленного на победу новичков Премьер-Лиги, можно выиграть 8.2 рубля. По мнению аналитиков, наилучшие шансы забить в матче первого тура — у бразильского нападающего Вагнера Лава: они оценены коэффициентом 2.0.
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