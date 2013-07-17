"Урал" — ЦСКА: наилучшие шансы забить — у Вагнера Лава

17 июля на стадионе «Центральный» в Екатеринбурге состоится матч первого тура российской Премьер-Лиги между местным «Уралом» и московским ЦСКА. «Чемпионат.com» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Урал» — ЦСКА.

Букмекеры видят ЦСКА явным фаворитом предстоящей встречи. Коэффициент на победу «армейцев» составляет 1.37, на ничью — 4.5, а с каждого рубля, поставленного на победу новичков Премьер-Лиги, можно выиграть 8.2 рубля. По мнению аналитиков, наилучшие шансы забить в матче первого тура — у бразильского нападающего Вагнера Лава: они оценены коэффициентом 2.0.