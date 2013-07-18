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РФПЛ открыла "горячую линию", направленную на борьбу со "странными матчами"

РФПЛ открыла "горячую линию", направленную на борьбу со "странными матчами"
Футбол / РПЛ 0

Российская футбола Премьер-Лига сообщила о начале работы «горячей линии», на которую можно будет сообщить о так называемых «странных матчах», которые могут иметь договорной характер.

«Российская футбольная Премьер-Лига в соответствии требованиями ФИФА, УЕФА и РФС открывает на своём сайте „горячую линию“, на которую каждый желающий сможет сообщить имеющиеся у него сведения по „странным матчам“. Для этого необходимо отправить сообщение об имеющихся у вас сведениях на электронный адрес info@rfpl.org», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте РФПЛ сегодня, 18 июля.

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