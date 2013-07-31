Прокуратура предъявила Хёнессу обвинение в уклонении от налогов
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Прокуратура Мюнхена официально предъявила обвинение президенту мюнхенской «Баварии» Ули Хёнессу, сообщает немецкая пресса.
Хёнесс обвиняется в уклонении от налогов. Напомним, что глава немецкого гранда по ходу последнего сезона сам признался в этом правонарушении. Он подозревался в том, что отмывал деньги посредством банковского счёта в Швейцарии. Ситуация с Хёнессом обсуждалась в клубе, но члены наблюдательного совета «Баварии» не захотели отправить его в отставку.
На днях он выразил надежду на то, что это дело окончится для него удачно.
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