Росель: Рамальетс возвышал "Барселону" и делал её сильнее

Президент «Барселоны» Сандро Росель выразил соболезнование близким и друзьям бывшего голкипера команды Антони Рамальетса в связи с его кончиной, сообщает испанская пресса.

Росель отметил, что Рамальетс сделал для сине-гранатовых очень много.

«Это очень печальный день для всей Барселоны. Рамальетс был легендой нашего клуба. Многие поколения футболистов „Барселоны“ восхищались им. Он всегда служил им примером для подражания. Такие люди, как он, возвышали „Барселону“ и делали наш клуб сильнее», — заявил Росель.

Напомним, Рамальетс защищал цвета «Барселоны» с 1947 по 1961 год. В числе прочего выигрывал с сине-гранатовыми чемпионат Испании шесть раз (1947/48, 1948/49, 1951/52, 1952/53, 1958/59, 1959/60).