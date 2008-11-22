15 000 ₽
Реклама 18+
Рекламодатель: ООО «ФОНКОР»
erid: 2RanykexGaf
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Вагнер Лав — лучший бомбардир Премьер-Лиги-2008

Вагнер Лав — лучший бомбардир Премьер-Лиги-2008
Комментарии

Нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром завершившегося сезона в российской Премьер-Лиге — на счету бразильца 20 голов. Второе место поделили сразу три футболиста — форвард «Локомотива» Питер Одемвингие, его коллега по амплуа Марко Топич из «Сатурна» и полузащитник «Зенита» Данни. Каждый из них десять раз поразил ворота соперников.

Среди ассистентов нет равных Данни — он отдал 12 голевых передач.

А по системе «гол+пас» победу праздновал Вагнер Лав.

Комментарии
Новости. Футбол