Вагнер Лав — лучший бомбардир Премьер-Лиги-2008

Нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав стал лучшим бомбардиром завершившегося сезона в российской Премьер-Лиге — на счету бразильца 20 голов. Второе место поделили сразу три футболиста — форвард «Локомотива» Питер Одемвингие, его коллега по амплуа Марко Топич из «Сатурна» и полузащитник «Зенита» Данни. Каждый из них десять раз поразил ворота соперников.

Среди ассистентов нет равных Данни — он отдал 12 голевых передач.

А по системе «гол+пас» победу праздновал Вагнер Лав.