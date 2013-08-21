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Клопп: когда Нетцер и все критикуют Хуммельса, я перестаю понимать мир

Клопп: когда Нетцер и все критикуют Хуммельса, я перестаю понимать мир
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Главный тренер дортмундской «Боруссии» Юрген Клопп выразил недовольство тем, что после товарищеского матча с участием сборных Германии и Парагвая подвергся критике центральный защитник Матс Хуммельс, сообщает немецкая пресса.

Хуммельса, в частности, раскритиковал бывший полузащитник сборной ФРГ Гюнтер Нетцер, заявивший, что он совершил грубые ошибки.

«Если вся Германия говорит об одном футболисте, а Нетцер чувствует себя обязанным обсуждать личность одного защитника и говорить, что он часто совершает ошибки, то я больше не понимаю мир», — заявил Клопп.

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