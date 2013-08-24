Спаллетти: Денисов повёл себя как настоящий победитель и чемпион

Главного тренера петербургского «Зенита» Лучано Спаллетти на пресс-конференции после матча с московским «Динамо» попросили прокомментировать поведение Игоря Денисова, который после матча поклонился и похлопал болельщикам сине-бело-голубых.

«Денисов повёл себя как настоящий победитель и чемпион. Футболисты должны давать важный сигнал болельщикам, тому, что происходит на трибунах. Игорь провёл хорошую игру, выиграл большой объём борьбы. Он сделал свой выбор, играет за другую команду, это его право. Он повёл себя очень достойно, поблагодарив болельщиков „Зенита“, — передаёт слова Спаллетти корреспондент „Чемпионат.com“ Михаил Тяпков.

Напомним, что Денисов перешёл в „Динамо“ из махачкалинского „Анжи“, которым он был куплен у „Зенита“.

Матч „Динамо“ — „Зенит“, состоявшийся в Химках в рамках шестого тура российской Премьер-Лиги, завершился вничью — 1:1.