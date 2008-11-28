Мисимович помог "Вольфсбургу" одержать волевую победу

В заключительном матче четверга в Кубке УЕФА «Брага» дома уступила «Вольфсбургу». При этом ещё за 10 минут до конца встречи португальцы выигрывали, однако дубль Мисимовича перевернул всё с ног на голову. Немцы набрали 6 очков и отстают на балл от «Милана».

Кубок УЕФА. Группа Е. 3-й тур

«Брага» (Брага, Португалия) — «Вольфсбург» (Вольфсбург, Германия) — 2:3

Голы: Кошта, 6 — автогол (1:0); Дзеко, 24 (1:1); Мейонг, 49 (2:1); Мисимович, 83 — с пенальти (2:2); Мисимович, 90+4 (2:3).