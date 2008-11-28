Божович: с "Амкаром" я хорошо попрощался

Новый главный тренер ФК «Москва» Миодраг Божович, который сейчас находится в отпуске в Голландии, рассказал, как он попрощался с прежним своим клубом — пермским «Амкаром».

«Амкар» — очень хорошая команда, с которой я хорошо попрощался. После игры с «Химками» был очень тёплый вечер. Но из «Амкара» я ухожу.

Контракт был до января. Я в четверг сказал президенту клуба Чупракову, что ухожу. Для меня это было непросто. С другой стороны, ещё три недели назад я сказал, что у меня есть предложение от одного из клубов. Был подготовлен и новый контракт с Пермью, но я его не подписал", — приводит слова Божовича корреспондент «Советского спорта» Сергей Егоров.