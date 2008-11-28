Титов: надо дать время Карпину и Лаудрупу

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов высказал своё мнение о том, в чём заключаются проблемы красно-белого клуба в последние годы, а также попросил дать время Валерию Карпину и Микаэлю Лаудрупу.

«Федун – бизнесмен и умеет считать деньги. Он видит, что финансовой отдачи от клуба в ближайшие годы не предвидится. Все средства, которые тратятся на „Спартак“, как в трубу улетают. Так что Федуну надо сказать спасибо за то, что свои миллионы он вкладывает не в прибыльные проекты, а в клуб. Но кое в чем я с ним не согласен. Федун решил так: больших денег никому платить не станем, пусть все будут одинаковыми. С такими убеждениями дрим тим не построишь.

Обидно за „Спартак“. Мы откатились на пять лет назад. Но в те годы у президента „Спартака“ Андрея Червиченко и близко не было таких возможностей, как у Федуна.

»Спартак"-2008 ставил цель выиграть золото, но оказался вне еврокубковой зоны, и это объективно. При нынешних проблемах от Карпина и Лаудрупа бессмысленно чего-то требовать в ближайший год", — приводит слова Титова корреспондент «Советского спорта» Андрей Бодров…