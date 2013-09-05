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"Торпедо" обыграло "Балтику", "Луч-Энергия" на выезде совладал с "Ротором"

"Торпедо" обыграло "Балтику", "Луч-Энергия" на выезде совладал с "Ротором"
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Завершились два заключительных матча игрового дня 12-го тура чемпионата России в Футбольной национальной лиге. «Ротор» дома уступил соседям по середине турнирной таблице из Владивостока — «Луч-Энергия» победил со счётом 2:0 за счёт голов в концовках каждого из таймов. В Раменском московское «Торпедо» продлило беспроигрышную серию до четырёх матчей, обыграв калиниградскую «Балтику» со счётом 1:0. Эта победа позволила чёрно-белым подняться из зоны вылета.

ФНЛ-Первый дивизион
12-й тур

ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
05 сентября 2013, четверг. 19:00 МСК
Торпедо М
Москва
Окончен
1 : 0
Балтика
Калининград
1:0 Шевченко – 37'
ФНЛ - Первый дивизион. 12-й тур
05 сентября 2013, четверг. 19:00 МСК
Ротор
Волгоград
Окончен
0 : 2
Луч-Энергия
Владивосток
0:1 Кренделев – 44'   0:2 Михалёв – 85'
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