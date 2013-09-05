"Торпедо" обыграло "Балтику", "Луч-Энергия" на выезде совладал с "Ротором"

Завершились два заключительных матча игрового дня 12-го тура чемпионата России в Футбольной национальной лиге. «Ротор» дома уступил соседям по середине турнирной таблице из Владивостока — «Луч-Энергия» победил со счётом 2:0 за счёт голов в концовках каждого из таймов. В Раменском московское «Торпедо» продлило беспроигрышную серию до четырёх матчей, обыграв калиниградскую «Балтику» со счётом 1:0. Эта победа позволила чёрно-белым подняться из зоны вылета.

ФНЛ-Первый дивизион

12-й тур